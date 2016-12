Terremoto, Palazzo Chigi approva dl per l'emergenza Mattarella: "Garantire dignità agli sfollati"

Grazie al provvedimento, dovrebbe dunque diventare più semplice procedere alla ricostruzione e alla messa in sicurezza di edifici e patrimonio pubblico e privato.



"350 assunzioni nei Comuni" - Per riuscire "a gestire la mole di procedimenti che i Comuni si trovano a dover attivare, il decreto autorizza l'assunzione a tempo determinato di personale di tipo tecnico ed amministrativo fino ad un massimo di trecentocinquanta". E' una delle novità del dl approvato in Consiglio dei ministri. Previsto anche il rafforzamento della struttura della Protezione civile e di quella del Commissario straordinario alla ricostruzione.



Renzi: "Rivedremo la chiesa di Norcia" - "Il decreto che abbiamo approvato - commenta Matteo Renzi - consentirà di semplificare le procedure per rimettere a posto il territorio. La chiesa di San Benedetto di Norcia tornerà a splendere nella sua bellezza, perché è un simbolo dell'Europa. Finalmente le risorse ci sono".



Tempi rapidi per i container - Obiettivo numero uno del decreto è garantire un'adeguata assistenza abitativa alle popolazioni colpite. Per fronteggiarla la Protezione civile potrà, con procedure rapide e trasparenti, acquisire i container e, sulla base delle indicazioni dei Comuni, individuare le aree su cui installarli, dice Palazzo Chigi. Nella nota si spiega che, "al fine poi di favorire il rientro nelle case, per gli edifici con danni lievi che necessitino soltanto di interventi di immediata riparazione, si prevede che i soggetti interessati possano, previa presentazione di apposito progetto, procedere al ripristino dell'agibilità degli stabili".



Ok intervento Comuni per l'arte - Per mettere in sicurezza il patrimonio storico e artistico, i Comuni interessati hanno ora la facoltà di effettuare direttamente gli interventi indispensabili, dandone comunicazione al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. All'Anas il compito di intervenire per messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture devastate.



Aiuti alla zootecnia - Il decreto "autorizza la spesa di 10 milioni e 900mila euro "per il sostegno dei settori di latte, carne bovina dell'ovocaprino e suinicolo" al fine di "sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche messe in ginocchio" tra i nuovi interventi urgenti.



Mattarella: "Garantire agli sfollati una condizione dignitosa" - Sergio Mattarella, parlando del sisma che ha colpito il Centro Italia, ha ribadito la necessità di "garantire agli sfollati una condizione dignitosa". "Le istituzioni hanno il dovere di soccorrere le vittime delle catastrofi", ha detto il Capo dello Stato da Firenze in occasione delle celebrazioni del cinquantenario dall'alluvione. "Occorre garantire, nel più breve tempo possibile, un riparo confortevole e ogni forma di assistenza, anche psicologica".