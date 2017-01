Sisma, Gentiloni: "I soldi ci sono, va superata la burocrazia"

"Le risorse per la ricostruzione dopo il terremoto ci sono, ma bisogna che ci sia anche l'impegno di tutti per superare strozzature burocratiche e per andare avanti molto rapidamente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in visita nel comune terremotato di San Ginesio. Ad Amatrice, invece, si è detto "colpito dalla devastazione che si vede qui, perché dà il senso della tragedia. Adesso bisogna ricostruire per ridare speranza".