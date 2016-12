Ricostruzione post-sisma, il premier Matteo Renzi: "Sarà un lavoro decennale"

"Dobbiamo immaginare una scommessa non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni, un lavoro che non deve dare risultati domattina ma che rappresenti un'opera di vera prevenzione e serietà". Lo ha detto Matteo Renzi parlando di "Casa Italia". "Siamo qui per chiedervi di partecipare alla ricostruzione post-sisma con le vostre valutazioni per un lavoro che io credo debba andare avanti almeno per un decennio, senza battaglie politiche".