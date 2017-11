Voto Sicilia, polemiche per scrutinio posticipato | Ma l'astensionismo è il vero ago della bilancia

Alla vigilia del voto per le regionali , in Sicilia è polemica per la decisione di posticipare lo scrutinio alle 8 di lunedì . Secondo Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana, infatti, "è sbagliato lasciare le urne chiuse per l'intera notte di domenica. Se qualcuno volesse fare il furbo avrebbe maggiori opportunità". E anche Giancarlo Cancelleri, candidato del M5s, venerdì sottolineava: "Non capisco il motivo di questa decisione".

"Chiediamo un rafforzamento della sorveglianza dei seggi. E' sbagliato lasciare le urne chiuse per l'intera notte di domenica, non se ne capisce la ragione. Se qualcuno volesse fare il furbo avrebbe maggiori opportunità", dice Palazzotto, che ricordando il voto per le amministrative di 10 anni fa a Palermo, osserva: "Nel 2007 il voto venne falsato come accertato con sentenza passata in giudicato".



Astensionismo fattore chiave - Gli ultimi appelli via web di Beppe Grillo e Giancarlo Cancelleri hanno infiammato la giornata del silenzio elettorale. "Sappiate che questo è un referendum tra un mondo che si sta estinguendo e noi che guardiamo l'orizzonte", è l'appello anti-astensione che, dal blog, ha lanciato Grillo rivolgendosi soprattutto ai giovani. Dopo è Giancarlo Cancelleri a rivolgersi alle star tv siciliane - da Ficarra e Picone a Fiorello - chiedendo loro un aiuto per portare gli elettori alle urne. "Grillo e Cancelleri violano il silenzio elettorale, auspico l'intervento delle autorità competenti", è la reazione dello staff del candidato di centrodestra Nello Musumeci mentre il deputato siciliano della Lega, Alessandro Pagano, incalza: "Eccoli qui i campioni della legalità, violano il silenzio".



L'astensionismo, comunque, sarà un fattore chiave del voto con il M5S convinto che più gente andrà votare, più aumenteranno le chance di vittoria.