Voto Sicilia, iniziato lo spoglio: testa a testa Musumeci-Cancelleri

I candidati attendono l'esito dello scrutinio nei loro comitati elettorali: Nello Musumeci all'hotel Nettuno di Catania, in viale Ruggero di Lauria 121; Giancarlo Cancelleri e' a Caltanissetta in via Ferdinando I; Fabrizio Micari a Palermo, in via Liberta' 12/A; Claudio Fava a Palermo, in piazza Sturzo 11.