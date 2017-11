Voto Sicilia, a metà spoglio Musumeci stacca Cancelleri di circa 3 punti

"Imputare a Pietro Grasso il risultato che si va profilando per il Pd in Sicilia, peraltro in linea con tutte le ultime competizioni amministrative e referendarie, è una patetica scusa, utile solo ad impedire altre e più approfondite riflessioni". E' quanto ha dichiarato il portavoce del presidente del Senato, aggiungendo: "I commenti di alcuni importanti esponenti del Pd confermano ancor di più le motivazioni per le quali il presidente si è dimesso dal gruppo del Pd: merito, metodi e contenuti dell'attuale classe dirigente del partito sono molto lontani da quelli dimostrati dal presidente in tutta la sua opera a servizio dello Stato e delle istituzioni".