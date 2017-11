Regionali Sicilia, un condannato nelle liste del M5s: Cancelleri lo caccia

"La condanna che ha ricevuto Ciappina dal tribunale militare, per un reato militare (ossia violata consegna), prevedeva la non menzione nel casellario giudiziale per questo non potevamo saperlo e lui non ci ha informato. Ciappina ci ha mentito ed è fuori dal M5s ". Lo scrive su Facebook Giancarlo Cancelleri in merito alla vicenda della condanna del candidato M5s Gionata Ciappina: "Il Movimento non fa sconti neppure su una condanna lieve di due mesi".

"Noi uno condannato dal tribunale militare per violata consegna lo cacciamo in un batter d'occhio. Pensate un po'. I partiti, Musumeci in testa, invece hanno sponsorizzato e candidato consapevolmente condannati e arrestati per truffa, corruzione, appropriazione indebita, ecc ecc e sono supportati da condannati e indagati per reati di mafia e chi più ne ha più ne metta, senza essere mai stati denunciati dai media (che sono stati, sono e saranno complici degli impresentabili) e che ora invece ci sbattono in prima pagina per un condannato dal tribunale militare che non porta neanche un voto e che non potevamo sapere. Useranno questa cosa per dire che siamo uguali ai partiti. Non fatevi fregare", spiega Cancelleri.