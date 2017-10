Elezioni Sicilia, Berlusconi: meno tasse e burocrazia, più sicurezza

Per guarire questa terra "la ricetta è una sola, e si chiama crescita": lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista a "La Sicilia". Per Berlusconi due sono i pilastri: "Uno è quello fiscale, meno tasse significano più denaro per i consumi e per gli investimenti; l'altro aspetto riguarda le infrastrutture e questo è compito dello Stato".

La questione meridionale - "Dal 1861 sono passati più di 150 anni, ed esiste ancora una questione meridionale, una questione siciliana. Questo è il peggiore fallimento dello Stato italiano e delle politiche seguite fino ad oggi. Le distanze in 150 anni non si sono ridotte, anzi forse il solco si è allargato. Le classi dirigenti nazionali e locali hanno preso in giro la Sicilia e il Sud. Proprio per questo bisogna cambiare in modo radicale. Non sono certo i grillini a poterci riuscire". Ha detto Silvio Berlusconi leader di Forza Italia in un'intervista a La Sicilia.



In Sicilia unica previsione è vincere - "L'unica previsione per il centro-destra è quella di vincere e per Forza Italia di essere il primo partito in Sicilia. Ci credo veramente". Aggiunge Berlusconi parlando del voto previsto per la prossima settimana. Serve una "rivoluzione del fare: dobbiamo mettere la Sicilia e l`Italia in mano a persone che sappiano realizzare quello che promettono: una profonda e scientifica riorganizzazione nello Stato e in tutte le sue articolazioni, a cominciare dalla Sicilia. Non è credibile che questa riorganizzazione possano realizzarla i Cinque Stelle, che parlano di cambiamento senza contenuti e senza esperienza e che d'altronde in questi cinque anni hanno votato l`80% delle delibere della disastrosa giunta Crocetta".