"Sono indignato per come la Sicilia è stata trattata. Molti sono delusi e hanno deciso di non andare a votare perché arrabbiati. A chi vuole dare il voto ai grillini, non fatevi ingannare da chi non ha nessuna esperienza e capacità di governo". Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, in un suo video su Facebook per le elezioni regionali. "C'è molto di cambiare in Sicilia e in Italia: c'è bisogno di una rivoluzione, pacifica e profonda. Vi prometto di realizzare questa rivoluzione: posso prometterlo - spiega - perché dalla nostra abbiamo le persone e i programmi per realizzarla".