Voto Lazio, LeU e Pd correranno insieme: c'è accordo per Zingaretti

"Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra: Liberi e Uguali sosterrà quindi la candidatura di Nicola Zingaretti " alle Regionali del Lazio. Lo ha reso noto Pietro Grasso , sottolineando di aver precedentemente "portato all'attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall'assemblea dei delegati laziali di LeU sul profilo politico e sui punti programmatici per sanità, ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro".

Zingaretti: contento scelta LeU - "Sono molto contento per la scelta di Liberi e Uguali. Un importante fatto politico che arricchisce il profilo del nuovo centrosinistra regionale che stiamo costruendo. Dopo i tavoli e i gazebo del Pd di questi giorni, il lancio della Lista Civica l'annuncio di Pietro Grasso rafforza la credibilità di vittoria per il 4 marzo. Su temi del programma, sulla sanità, sui rifiuti, sul lavoro, sull'ambiente e la mobilità abbiamo trovato punti di incontro e condivisione importanti che saranno utili a cambiare ed essere più forti. In questi anni abbiamo ottenuto grandi risultati ora prepariamoci a 5 anni di svolta". Lo dichiara in una nota Nicola Zingaretti.