Elezioni Lombardia, Rosati (LeU): "Niente apertura al dem Gori"

"Non ci sono margini per riaprire la discussione fatta in questi mesi e siamo pronti a eleggere un candidato presidente". Così Onorio Rosati, consigliere regionale lombardo, ha confermato che "Liberi e Uguali" correrà da sola in Lombardia e non appoggerà il candidato governatore del Pd, Giorgio Gori. "Mi è stata chiesta la disponibilità, ho visto che c'è consenso sul mio nome e quindi venerdì - ha ricordato - dovrei essere nominato candidato".