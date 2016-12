Referendum, stravince il No ma non all'estero; il Sì passa nel paese di Renzi ma non dalla Boschi

In Calabria, Puglia e Basilicata si attestano mediamente sul 70% mentre Napoli ha premiato il No con 68,3%. Per quanto riguarda il Sì, i fan della riforma costituzionale si sono tolti qualche soddisfazione, come detto, solo in Toscana ed Emilia-Romagna, nonché in provincia di Bolzano.



Da segnalare anche la vittoria del Sì a Milano con il 51,1% dei voti (a livello provinciale però il No si è imposto con il 52,62%). A Firenze, i Sì sono stati il 56,3% (e si è imposto anche nei comuni di Siena con il 55,5%, Arezzo 50,8%, Prato 55,3 %, Pistoia 52,9 %). Sì in testa anche a Bologna con il 52,2% (vince pure a Reggio 51,8%, Modena 55,8%, Ravenna 50,9% e Forlì 53,6%), mentre nella provincia di Bolzano ha ottenuto il 63,9% (ma non in città, dove ha preso il 49,9%). Per quanto riguarda le altre grandi città, a Roma il No si è imposto con il 59,4%, a Torino con il 53,6%, a Genova con il 59%. Nel Nord-Est, in media, il No ha toccato e superato spesso la soglia del 60%. Per quanto riguarda le principali città dell'area, il No ha vinto a Padova 52,9 %, Verona 54,3 %, Venezia 59,1 %, Vicenza 56,5%.