Referendum, scoppia il caso delle matite "cancellabili"

Nella sezione 52 della Scuola Federico II del Villaggio di Mosè di Agrigento sono intervenuti questa mattina carabinieri, agenti dela Digos, procuratore e vice Procuratore a causa dell'uso di matite cancellabili. Gli elettori hanno dovuto attendere in coda per più di venti minuti la riapertura del seggio.



Piero Pelù, invece, ha condiviso sul proprio profilo Facebook la segnalazione effettuata dopo aver scoperto che la matita usata poteva essere cancellata: "Dopo aver provato su un foglio e averlo constatato ho denunciato la cosa al presidente del mio seggio".



Un caso anche a Genova - Episodio simile anche in un seggio di Genova, a Rivarolo. Nella scuola Elsa Morante, in via Linneo, il presidente del seggio ha redatto un verbale ritirando le matite dopo le proteste di un elettore. Diversi segnalazioni giravano già su WhatsApp.



Come funziona la matita copiativa - Il rischio "bufala", però è dietro l'angolo. Va ricordato, infatti, che il segno lasciato dalla matita copiativa si può cancellare non completamente ma per la gran parte. Non c'è nulla di strano dal momento che la matita copiativa ha una componente cancellabile, cioè la grafite presente in tutte le matite, e una parte indelebile fatta di coloranti e pigmenti particolari. Quest'ultimi possono essere cancellati soltanto tramite abrasione, lasciando così un segno evidente del tentativo di eventuali manomissioni.



Viminale: le matite sono indelebili - Sul "caso" interviene anche il Viminale: "Le matite cosiddette copiative sono indelebili e sono destinate esclusivamente al voto sulla scheda elettorale. Le Prefetture possono utilizzare anche le matite che sono rimaste in deposito dagli anni precedenti".