"Andiamo via senza rimorsi, se vince il No e anche vero che abbiamo combattuto. L'esperienza del mio governo finisce qui". Così il presidente del Consiglio dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale. "Lunedì pomeriggio riunirò il Consiglio dei ministri e salirò al Quirinale dove consegnerò le mie dimissioni a Mattarella", ha aggiunto. "Il popolo italiano ha parlato in modo inequivocabile chiaro e netto", ha evidenziato.