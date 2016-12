Referendum, affluenza record: alle 19 è al 57,24%

La delegazione dei comitati del "no" incaricata di seguire lo scrutinio del voto all'estero per il referendum non sono stati ammessi per una questione burocratica dai funzionari della Corte di Appello responsabili degli accreditamenti dei rappresentanti di lista. Lo denuncia il gruppo parlamentare di Sinistra Italia, definendo "inaccettabile" l'esclusione della delegazione del no.