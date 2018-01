Salvini: "Di Maio venga in piazza con noi, ma non apro a 5 Stelle"

"Ho visto che Di Maio ha detto 'prima gli italiani'. Meglio tardi che mai. Prima gli italiani è la nostra idea, e io lo invito alla manifestazione che faremo il 24 febbraio". Così Matteo Salvini, sottolineando tuttavia come queste parole non rappresentino un'apertura al dialogo con il M5s: "I 5 Stelle cambiano idea troppo spesso", ha infatti aggiunto il leader della Lega.

Salvini si spinge oltre e fa una previsione sul risultato della Lega per il prossimo 4 marzo: "Il risultato al 40% è possibile anche perché partiamo dal 37-38%. Mai nella vita farei un accordo con Renzi, il Pd, la Boldrini. È impossibile un governo insieme. Poi dal 5 marzo se Salvini non è capace e non mantiene quello che ha promesso, ne paga lui le conseguenze. Io offro la possibilità di cambiare con il programma del centrodestra, dentro cui la Lega in questi ultimi anni è cresciuta di piu'".