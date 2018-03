Roma, schede sbagliate in un seggio: presidente svuota urna

Schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma: ad accorgersi dell'errore è stato un elettore che ha prontamente avvisato il presidente di seggio. Roberta Lisi, un'elettrice presente sul posto, ha raccontato: "Prima di far continuare le operazioni di voto, il presidente ha chiuso la porta del seggio, ha aperto l'urna e l'ha svuotata mettendo in una busta le 36 schede votate fino a quel momento".