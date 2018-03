Renzi: "Niente Colle, vado a sciare", ma il suo portavoce smentisce

Dopo il crollo del Pd alle elezioni e l'annuncio delle sue dimissioni dalla segreteria del partito ma "dopo l'esecutivo", Matteo Renzi dice che non salirà al Quirinale per le consultazioni. Poco dopo però, il portavoce Marco Agnoletti corregge il tiro: "Vorremmo tranquillizzare tutti, non è vero che Renzi andrà a sciare". E annuncia: "La delegazione che salirà al Colle sarà decisa dalla direzione nazionale Pd".