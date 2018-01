Renzi: "La campagna elettorale degli avversari è come la lista dei regali di Babbo Natale"

"La campagna elettorale in Italia sembra una lista dei regali di Babbo Natale che i nostri competitori stanno offrendo a cittadini. Sembra la campagna elettorale della Lapponia ". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi precisando che "noi abbiamo scelto una strada difficile, quella della serietà. Non faremo il libro dei sogni ma non rinunceremo alla dimensione politica del sogno. E per noi il futuro è Stati Uniti d'Europa".

Intervenendo a Milano, il segretario del Pd ha precisato: "Il futuro si chiama Stati Uniti d'Europa e noi lo diciamo a testa alta. Invitando gli altri partiti a dire con chiarezza da che parte stanno. In Italia abbiamo i'no euro', i 'boh euro' che cambiano idea ogni giorno, i 'sì euro'. Noi abbiamo la possibilità di fare di questo tema un tema chiave della campagna elettorale".



"La coalizione di centrodestra è guidata non dal Ppe, ma dalle forze estremiste e populiste di Salvini e Meloni. Amici del Ppe, vi stanno prendendo in giro: il centrodestra in Italia non è guidato dai moderati. Basta guardare come si sono divisi i collegi uninominali". Ha proseguito il segretario del Pd. "Ogni voto dato al fronte della destra è un voto che allontana l'Italia dall'Europa - ha detto -. Non c'è fake news più grande di quella che dice che c'è una coalizione di moderati di centrodestra in Italia che si candida a guidare il Paese".



"Oltre a una finta coalizione presentata come quella dei moderati ce n'è una vera che mette insieme due populismi ovvero 5 Stelle e Lega", ha proseguito Renzi citando le posizioni circa il referendum sull'euro, l'immigrazione e sui vaccini con "fake news che dovremmo chiamare panzane galattiche". Poi, rivolgendosi al candidato governatore della Lombardia del centrodestra, Attilio Fontana, attacca: "Caro il mio leghista padano non c'è la razza bianca né la razza padana ma solo la razza umana".