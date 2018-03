M5s sceglie Del Re agli Esteri e Giannetakis a Interno

Il M5s, attraverso le parole del candidato premier Luigi Di Maio, ha annunciato tre nuovi nomi per la squadra di governo. La professoressa Emanuela Del Re è stata scelta per il ministero degli Esteri, la criminologa e professoressa Paola Giannetakis è stata designata per il ministero dell'Interno mentre Riccardo Fraccaro, tra gli esponenti del Movimento più vicini a Di Maio, sarà ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.