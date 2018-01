Lombardia, Berlusconi: "Il candidato del centrodestra sarà Attilio Fontana"

"Fontana può offrire un buon governo alla Lombardia nei prossimi anni", ha sottolineato il presidente del partito azzurro a Radio Anch'io. "Non c'è alcuna azione venuta da noi, il signor Maroni ha preso una decisione personale, noi l'abbiamo appresa insieme alla Lega e a Salvini. Non abbiamo alcun accordo con Maroni per quanto riguarda l'ipotesi di una sua presenza nel governo futuro del centrodestra", ha proseguito.



"Via il Jobs act, con noi al governo strumenti più efficaci" - Berlusconi ha poi parlato anche degli scenari post-voto. "I dati sull'occupazione giovanile riguardano soprattutto i contratti a termine, con noi al governo toglieremo il Jobs act che ha dato spinta solo ai lavori a scadenza", ha affermato il leader del partito azzurro, precisando in una nota che non si tornerebbe al regime precedente in materia di mercato del lavoro. "Quando saremo al governo introdurremo strumenti più efficaci del Jobs act per correggerne gli effetti distorsivi e incentivare le imprese a creare lavoro stabile". In serata Berlusconi è poi tornato sull'argomento parlando a Radio 105: "Sul Jobs act si possono tenere le cose come sono, è stata una cosa interna alla coalizione che credo sia superata".