Lazio, Pirozzi tira dritto e lancia la sfida: "Confronti a 4 nelle 5 province"

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi tira dritto nella sua corsa da indipendente alla presidenza del Lazio e non risponde agli appelli del centrodestra a convergere sulla new entry, Stefano Parisi. "Lancio una sfida pubblica a Roberta Lombardi, Nicola Zingaretti e Stefano Parisi - annuncia -. Confronti pubblici a 4 nelle cinque province della nostra Regione".

Il primo cittadino di Amatrice precisa la sua proposta sui social, pubblicandola con l'hashtag #ToccaVince: "Vorrei realizzare cinque confronti pubblici sul territorio nelle prossime cinque settimane che mancano al voto per far conoscere ai cittadini le proposte per far rinascere la Regione Lazio. Accetteranno?"