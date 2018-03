Grasso: disponibile a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi

Grasso: "Ma no alle larghe intese" - Grasso ha quindi precisato che resta fermo il no di LeU alle larghe intese, ribadendo che l'ipotetico governo avrebbe il solo scopo di cambiare la legge elettorale. Ma dentro LeU le sue parole hanno scatenato un putiferio, con Roberto Speranza e Nicola Fratoianni che hanno sottolineato come la legge elettorale la faccia il Parlamento e che non andranno "mai con Renzi e Berlusconi".