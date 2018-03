Luisa, 106 anni, è stata l elettrice più anziana d Italia

"Votare è un diritto sacrosanto che va difeso ed esercitato sempre": parola di Luisa Zappitelli, che all'età di 106 anni si è recata al seggio di Città di Castello per le politiche. Nemmeno un piccolo incidente domestico avvenuto pochi giorni fa l'ha fermata. Come aveva fatto la prima volta il 2 giugno del 1946, quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò a piedi per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica. Nonna Luisa è arrivata al seggio accompagnata dai figli Anna e Dario Ercolani. "Con la mia presenza - ha detto - voglio fare appello a tutti a venire a votare, soprattutto ai giovani ai quali è affidato il futuro del nostro Paese e della nostra democrazia". "Un voto assolutamente consapevole - hanno spiegato i figli - perché la mamma è un'autentica divoratrice di telegiornali, che segue su tutte le reti televisive, e specialmente prima delle elezioni ama leggere i quotidiani insieme a noi e ai nipoti Natascia e Gualtiero per fare la propria scelta nella maniera più responsabile". Tra i "record" di nonna Luisa c'è anche quello di essere l'allevatrice di canarini più anziana del Paese, con i 300 esemplari che da quasi 50 anni cura nella sua abitazione. Un hobby che le e' valso una serie di riconoscimenti in ambito nazionale nelle diverse competizioni a cui ha partecipato.