Prima gli italiani , ma non c è nessun... italiano nei manifesti di Salvini

Biondi e con gli occhi azzurri, e soprattutto stranieri. Sono i modelli usati per i manifesti elettorali di Matteo Salvini "Prima gli italiani". Peccato, però, che non ci sia nessun connazionale, ma siano uomini e donne cechi e slovacchi. Sono, infatti, agenzie straniere specializzate nella vendita di immagini. Il "caso", sollevato dal giornalista Matteo Lenardon per "The Vision", non è passato inosservato e il web non ha perdonato.