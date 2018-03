Elezioni, storie dai seggi: dall'elettore centenario ai furbetti del clic

Oltre alle code , ai seggi non sono mancate stranezze e storie curiose: dall'elettore centenario ai furbetti che non hanno resistito alla tentazione di fotografare la scheda elettorale e sono stati "beccati" in flagranza a causa del clic dello smartphone. Ecco cos'è successo in alcune sezioni.

L'elettore più anziano - Ha cento anni il cittadino elettore più anziano di Isernia. Ha votato al seggio della Gea Medica. Si chiama Antonio Di Perna classe 1917 e ha tagliato il traguardo del secolo di vita il 23 settembre scorso. Antonio ha tre figli, due femmine e un maschio, avuti dalla moglie di 16 anni più giovane. In città è molto conosciuto e amato per il lavoro di usciere, che ha svolto all'ospedale "Veneziale", il suo attivismo nel sindacato, nel sociale e il ruolo svolto come presidente dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra. "Ma le sue più grandi passione - racconta la figlia Immacolata - sono la storia e il ballo. Ha condotto molte ricerche, alcune anche pubblicate, e ha ballato fino all'età di 98 anni. Ora è ricoverato alla Gea perché deve seguire un ciclo di ginnastica riabilitativa, ma la sua mente è lucidissima ed è autonomo". Antonio non ha mai rinunciato al diritto di voto credendo nel suo valore. Ha sempre guardato al futuro con ottimismo e secondo la figlia Immacolata è questo il suo segreto.



La protesta dei terremotati di Ischia - Sono stati 96 gli elettori che nell'isola d'Ischia (Napoli) hanno espresso un "non" voto, come deciso nel corso di una riunione tenutasi alla vigilia delle elezioni. Si tratta dei terremotati di Casamicciola e Lacco Ameno, che avevano annunciato nei giorni scorsi di volersi recare ai seggi senza ritirare la scheda elettorale, ma lasciando una dichiarazione in segno di protesta per la mancata nomina del Commissario alla ricostruzione dopo il sisma dell'agosto scorso. Una protesta che il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, aveva definito "paradossale e senza alcuna logica". Dai dati emersi dai controlli effettuati ai seggi è emerso un totale di 96 elettori che hanno aderito alla protesta così suddivisi: 76 a Casamicciola; 11 a Lacco Ameno; 5 a Barano d'Ischia; 3 a Forio e 1 a Ischia.



I furbetti che hanno fotografato - La Polizia locale di Milano ha denunciato un 50enne che, entrato nella cabina elettorale, ha fotografato la scheda. L'episodio è avvenuto nel seggio di via Forza Armate. La presidente di seggio ha sentito il clic e ha avvisato gli agenti che hanno proceduto alla denuncia del 50enne, cittadino italiano originario dello Sri Lanka. Un episodio simile si è verificato a Termoli (Campobasso) dove un elettore ha fotografato la scheda ed è scattata la denuncia.