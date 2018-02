Elezioni, Salvini: "Dal Pd molte minestre riscaldate, Renzi non frega più nessuno"

"In sei anni di governo il Pd ha fatto solo disastri, ha svuotato le culle (mai così pochi bambini nati dal 1861) e riempito l'Italia di immigrati. Il 4 marzo lo licenziamo, per giusta causa". Sulla strategia del Carroccio, Salvini ha spiegato che l'apertura al Sud "è una rivoluzione che ho voluto fare, mettendo nel programma autonomia, federalismo, taglio agli sprechi. L'Italia è bella e diversa e in Europa vince tutta insieme o perde tutta insieme. Se c'è un agricoltore, una mamma, un disabile in difficoltà, se sta a Milano o a Lecce per noi poco cambia".



Immigrazione, "garantisco più espulsioni che sbarchi" - Quanto al tema immigrazione, il leader della Lega garantisce "che ci saranno più espulsioni che sbarchi, negli ultimi anni con il Pd al governo le espulsioni non sono arrivate nemmeno a quota centomila, con noi questi numeri si ribalteranno". "Mi domando perché un tizio che non aveva documenti e viveva spacciando droga fosse ancora in giro nelle nostre strade", ha poi aggiunto Salvini riferendosi all'extracomunitario con il permesso di soggiorno scaduto accusato di avere ucciso una ragazza romana. "E' omicidio di Stato? Io dico di sì, se un Paese non controlla chi entra e chi esce dai suoi confini è complice. Io mi propongo - ha concluso Salvini - di riportare un po' di ordine e di regole andando al governo".