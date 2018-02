Elezioni, Renzi: "Se il Pd non vince il problema è per l'Italia"

"Se non vince il Pd, questo non è un problema per il Pd, ma per l'Italia ". Matteo Renzi esorta così gli iscritti, in vista degli ultimi venti giorni di campagna elettorale, a operare per favorire la vittoria del Paritto democratico, e spiega: "Noi abbiamo cancellato la crisi e rilanciato la crescita. Non sciupiamo questa occasione. Questo è il momento della sconfitta o della vittoria".

"Per vincere serve la gamba del ciclista" - "Per vincere questa campagna ci vuole la gamba del ciclista che si rende conto che deve fare lo scatto - continua Renzi -. Questo è il momento in cui chi ha la gamba, la deve tirare fuori, questo è il momento che segna la vittoria o la sconfitta. Ora inizia la salita".



"Abbiamo la squadra migliore" - Il segretario del Pd non ha dubbi: In tutti questi giorni se facciamo il nostro non ce n'è per nessuno. Abbiamo le idee migliori, abbiamo la squadra migliore".



"L'unico impresentabile è Di Maio" - Renzi, in occasione di un pranzo elettorale a Lastra a Signa (Firenze), torna ad attaccare il M5s: "Ci dicono che abbiamo degli impresentabili. L'unico che è impresentabile è Luigi Di Maio, che non si presenta mai ai confronti televisivi. Loro ogni giorno ce ne hanno uno impresentabile".



"Rifiuto dittature e nazifascismo sempre chiaro" - Secondo Renzi, "il messaggio di rifiuto di ogni dittatura e del nazifascismo deve arrivare sempre forte e chiaro. E c'è una battaglia educativa che non deve finire mai. E' questa la battaglia anche dell'Anpi".