Elezioni politiche, sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, ma sono quasi 4 milioni gli elettori indecisi

Elezioni politiche, sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, cresce il M5s

Le incognite del voto - Gli italiani che non sanno ancora cosa votare ammontano all'8% del totale di quelli che hanno dichiarato di recarsi alle urne. Gli elettori che potrebbero cambiare idea, i cosiddetti "voti mobili", sono invece il 14% (pari a circa 4 milioni).



Per quanto riguarda invece la conoscenza delle procedure e dei sistemi di voto, il 78% del campione esaminato sa che non si può esprimere un voto disgiunto, mentre il restante 22% non conosce ancora le modalità di voto. Situazione preoccupante anche sul versante degli errori sul voto disgiunto: il 2,4% indica un partito e una coalizione tra loro non collegate, per un totale di circa 700mila voti non validi.