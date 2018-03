Elezioni, da Le Pen e Farage i complimenti a Salvini e M5s

Se da un lato gli europeisti guardano al risultato elettorale dell'Italia con timore augurando, come fa la Merkel attraverso il suo portavoce Steffen Seibert "un governo stabile per il benessere del paese e dell'Europa", dall'altro gli euroscettici commentano con entusiasmo i numeri delle urne. La prima è stata la leader del Front National francese Marine Le Pen seguita dall'olandese anti-Ue Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà: da entrambi complimenti a Matteo Salvini. "La spettacolare ascesa e l'arrivo in cima alla coalizione della Lega guidata dal nostro alleato e amico Matteo Salvini - scriva al leader del Front National su Twiitter - è una nuova tappa del risveglio dei popoli! Congratulazioni!".

Segue a ruota Geert Wilders: "Congratulations/congratulazioni a Matteo Salvini!!!". Così su Twitter, sia in inglese che in italiano, il leader olandese del Pvv: il suo partito e la Lega fanno parte dello stesso gruppo politico all'Europarlamento. Non mancano i complimenti di un altro euroscettico doc, stavolta vero il primo partito italiano, e cioè il M5s: ""Congratulazioni ai nostri colleghi del Movimento Cinque Stelle nel gruppo Efdd per essere primo partito in Italia", ha twittato Nigel Farage,eurodeputato e fino al 2016 leader dello Ukip, che ha parlato di "enorme impennata per i partiti euroscettici e anti-establishment in Italia".