Elezioni, Beppe Grillo: "Rimuovere intoppo della casta con ultima spallata"

"Siamo rimasti soltanto noi e Forza Italia, il movimento si confronta con il più grande ed efficace spot pubblicitario dopo la Coca Cola di tutti i tempi", ribadisce il garante del M5s. "Un giovane candidato presidente del consiglio è costretto a confrontarsi con un ologramma truccato e incandidabile", scrive Grillo.



"Dovrebbe essere impossibile per Berlusconi essere lì" - "Luigi Di Maio non può rifiutarsi, dovrebbe essere impossibile che l'Ex cavalier-badante sia lì… ma il Presidente tace, i giornalisti gli mettono dei cuscini sotto le chiappe, l'ex capo dell'ex Lega Nord si nasconde dietro quell'ologramma, l'ex sinistra èdiventata la banca intorno a noi ed ha partorito una scialuppa di salvataggio capitanata da piagnucoloni e brontoloni", attacca.



"Diamogli un'ultima spallata" - "Quelli che hanno sempre ruminato la demolizione dello stato sociale per conto della finanza adesso si dissociano. Ma il mondo non è un utero in affitto, sono tempi difficili, non c'è da scherzare. Il movimento è nato su quelle parole guerriere e si è nutrito della saggezza migliore degli italiani: adesso siamo qui, a confortarci con il lato più oscuro e nebbioso del carattere del nostro popolo. Nelle stanze dei bottoni sono davvero disperati se contano su un pubblicitario da cassazione! Diamogli l'ultima spallata!".