Elezioni 2018, M5s primo partito ma Centrodestra avanti come coalizione | Continua lo spoglio

Chiusi i seggi per l'elezione di Camera e Senato oltreché per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. Code, ritardi e disagi in molti seggi anche per il debutto del tagliando antifrode. L'affluenza alle 23 risulta al 73,23%, sotto rispetto al 2013, quando però si votò in due giorni. Il dato consolidato riguarda il Movimento 5 stelle che è il primo partito mentre la coalizione di Centrodestra è quella che ha ottenuto più voti senza però raggiungere la maggioranza. Netta la sconfitta del Pd di Renzi.