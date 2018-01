Elezioni 2018, i nomi acchiappa-voti presentati dai partiti

Mentre il M5s punta anche su figure esterne al movimento, Forza Italia si affida agli eredi della politica. Il Pd invece presenta un esercito di renziani. Sono i candidati alle elezioni del prossimo 4 marzo. Ma tra le liste spuntano nomi interessanti, dai giornalisti agli sportivi. E non mancano anche i "trombati" eccellenti. Scopri nelle nostre gallery chi concorrerà per uno scranno in Parlamento.