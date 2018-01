Elezioni 2018, i big che le forze politiche schierano alle urne

Parlamentari e ministri di lungo corso, giornalisti, sportivi, protagonisti della vita civile, accademici e artisti: Centrosinistra, Centrodestra, M5s e Liberi e Uguali hanno scelto gli uomini e le donne da schierare per la prossima tornata elettorale nazionale, il 4 marzo. Scopri nelle nostre gallery chi concorrerà per uno scranno in Parlamento.