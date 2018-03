Elezioni 2018, boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento

Il nuovo Parlamento sarà il più giovane e il più rosa di sempre. Come emerge da un'analisi di Agi/Openpolis, l'età media dei deputati è di 44,33 anni, quella dei senatori è di 52,12. In particolare il M5s a Montecitorio ha un'età media di 38,5 anni, mentre a Palazzo Madama i neoeletti di 5 Stelle e Lega non superano in media i 50 anni di età. In crescita il numero delle donne, con la quota femminile che segna il 34%.