Di Maio a Tgcom24: "Le regioni Pd giocano su pelle romani per voto"

"Raggi sta affrontando l'emergenza rifiuti con un atteggiamento diverso da quello di prima, il nostro obiettivo e non far andare più i rifiuti fuori Roma, stiamo costruendo tre impianti ma c'è bisogno di tempo. Per ora quello che stiamo facendo è quello che facevano tutti gli altri". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio ospite del direttore di Tgcom24 Paolo Liguri, all'interno della sua trasmissione "Fatti e Misfatti". Se è stato preferito l'Abruzzo all'Emilia Romagna è per "far spendere meno i romani", ma le tre Regioni a guida Pd con cui abbiamo interloquito "stanno giocando con la pelle dei romani per la campagna delle politiche", aggiunge Di Maio che sugli inceneritori sottolinea: "Sono i principali nemici della differenziata. Ma gli inceneritori o i loro impianti alternativi hanno bisogno di tempo per essere costruiti".