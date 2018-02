Centrodestra, Berlusconi: sì a manifestazione unitaria 1 marzo

"Sarò io il regista di un governo di centrodestra" - "Spero - prosegue Berlusconi a Coffee Break su La 7 - di essere ancora per qualche anno utile e di fare io il regista di un governo del centrodestra, potrò metterci la mia esperienza e la mia capacità di lavoro, mi sono dato sempre dei traguardi difficili".



"La flat tax porterà molti doni" - "La flat tax, come Babbo Natale, porterà molti doni, la approveremo prima dell'estate ed eviteremo non solo che le imprese delocalizzino, come avvenuto per l'Embraco, ma che le imprese internazionali abbiano convenienza a venire in Italia", aggiunge. Tra le priorità in politica estera, Berlusconi ha indicato la volontà di "dare vita a una grande Piano Marshall per l' Africa e l'Estremo oriente dove ci sono 6 miliardi di uomini che vivono nella povertà. Hanno visto in tv la differenza tra il loro livello di vita e il nostro. Le nostre imprese devono aiutare le economie esistenti in quei Paesi e crearne di nuove".



"Cinque Stelle sono una setta pericolosa" - I Cinque Stelle, attacca poi il leader di Forza Italia, "non sono una forza democratica ma una setta molto pericolosa dove gli ordini li dà un signore che non ha mai messo il suo nome sulla scheda elettorale, composta da persone che cercano solo il modo di campare, l'87% non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi, non sono mai riusciti a fare nulla di buono, sono tutti contro tutti e contro tutto, capisco le motivazioni di alcuni italiani, hanno ragione ad essere avviliti e arrabbiati ma non si rendono conto che questa è solo protesta negativa".



"Errore stop finanziamento pubblico a partiti" - L'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, aggiunge, "non è stata cosa buona ed e stata fatta sopratutto contro me, hanno messo questo vincolo ma i partito sono indispensabili per la democrazia, oggi nelle città non ci sono più manifesti, così non si può svolgere giusta campagna di informazione".



"Propongo un ministero per la terza età" - Infine, Berlusconi propone un ministero per la terza età. "Gli italiani in questa fascia - afferma - sono una moltitudine, serve un dicastero che si occupi dei loro problemi. Per loro proponiamo anche un aumento della pensione a mille euro".