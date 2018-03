Berlusconi vede Salvini: "Mandato al centrodestra per il governo" | Di Maio: "Confronto già per Camera e Senato"

Colmare il gap numerico che serve per arrivare ad avere una maggioranza autonoma non è cosa facile da raggiungere. Per questo in Forza Italia hanno tirato un sospiro di sollievo di fronte alla scelta di Matteo Renzi di lasciare la guida del partito solo dopo aver gestito la fase di insediamento delle Camere e di formazione del governo: se non ci fosse stato lui sarebbe stato probabile un esecutivo Pd-M5s.



Anche un governo a guida Salvini non è facile da realizzare. La convinzione di molti azzurri è che il leader del Carroccio non accetterà mai di fare il "socio minoritario" di un esecutivo con i 5 stelle avendo come obiettivo primario quello di consolidare la leadership di tutta la coalizione. I dati elettorali hanno evidenziato che al Nord la Lega è stata fondamentale per la conquista dei seggi, ecco perché molti azzurri hanno sottolineato come sia complicato sostenere un esecutivo che non abbia dentro anche il Carroccio. A finire nel mirino è stata la composizione delle liste così come ora ci si domanda chi sarà a gestire la trattativa con gli alleati e più in generale con le altre forze politiche.



Insomma, pur senza dichiararlo apertamente, gli azzurri hanno iniziato a pensare che ci sia la necessità di una fase nuova per evitare di diventare un piccolo partito satellite della Lega Nord. Non a caso Giovanni Toti, governatore della Liguria e da sempre esponente del cosiddetto asse del Nord, ha chiarito: "Per la coalizione e per tutti i partiti che la compongono si deve aprire un'inevitabile riflessione e una fase di cambiamento che guardi al futuro del centrodestra".