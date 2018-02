Berlusconi: "Salvini sarà ministro dell'Interno" e il leader leghista: "Sul premier niente sorprese"

Delle ipotesi su un futuro governo del centrodestra il presidente di Forza Italia ha parlato in un'intervista a Telerama, precisando che l'ipotetico candidato premier "deve ancora regolare tanti rapporti con il suo attuale entourage. Aspetto che venga da lui una telefonata per sapere che si può dire".



Salvini: "Da premier farò ministro Berlusconi" - Immediata la replica del leader leghista all'ipotesi lanciata da Berlusconi sulla sua "nomina" al Viminale. "Farei fare il ministro a Berlusconi - ha detto al forum live da Milano Facebook-Ansa -: da presidente del Consiglio non vedo l'ora di far fare il ministro a persone competenti settore per settore". E ha poi precisato: "La Lega prenderà un voto in più di tutti gli altri del centrodestra e da presidente del Consiglio avrò l'onore e l'onere di scegliere i ministri".



"No a sorprese sul premier" - Sul nome del candidato premier di Berlusconi ha detto: "Non lo so. La sorpresa è così sorpresa che non ne ho la più pallida idea. Le sorprese mi piacciono a Pasqua. Per il presidente del Consiglio non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza".



E ancora, il segretario del Carroccio ha detto "no all'unità nazionale: su questo tema ci sono commenti irrispettosi per gli italiani. Gli italiani votano il 4 marzo e hanno le idee chiare: il centrodestra sarà forza politica di governo".



"Emergenza Fornero" - Se il centrodestra vince, ha continuato, il primo provvedimento da affrontare sarà quello della legge Fornero, "che ormai non è più solo una questione politica. L'emergenza è tornare a far circolare il lavoro, per i giovani che altrimenti scappano e per chi ha diritto a godersi la pensione. Pensioni e lavoro, poi per carità ci sono tante altre cose da fare ma il primo atto sarebbe quello".



Inoltre, ha spiegato che sta incontrando "tanti imprenditori e temo che i vertici di Confindustria rappresentino sempre più se stessi e non il mondo dell'industria". Sul fronte lavoro, ha precisato che "alcuni aspetti del Jobs Act sono da cambiare. La precarizzazione unita ai voucher incentiva al lavoro nero, l'aver eliminato i voucher aumenta il lavoro nero".