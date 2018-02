Berlusconi al Tg5: "Contiamo di arrivare al 3% di crescita con la flat tax"

Berlusconi promette di far calare la disoccupazione "nell'unico modo possibile, facendo crescere l'economia. Con noi la disoccupazione era due punti sotto la media europea, con i governi di sinistra è andata due punti sopra. Oggi l'Italia cresce molto meno di tutti gli altri Paesi europei, siamo ancora sotto del 5,4% al Pil del 2007, cioè prima della crisi. Noi contiamo di arrivare al 3% di crescita, con una grande rivoluzione fiscale che si chiama flat tax: in tutti i Paesi in cui è stata introdotta ha prodotto una forte crescita dell'economia. Con la crescita ci sono più posti di lavoro, più entrate nelle casse dello Stato. E la flat tax ha anche semplificato il rapporto tra i contribuenti e il fisco".



Il leader di Forza Italia lancia poi il suo appello agli indecisi. "Gli italiani - ha detto - se vogliono davvero cambiare l'Italia non in peggio ma in meglio, devono affidare la responsabilità di governare a FI e al centrodestra". Questa, per Berlusconi , è "l'unica squadra in campo che ha la competenza, il buon senso, la determinazione indispensabili per far ripartire il nostro Paese".