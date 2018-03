Beppe Grillo chiude la campagna del M5s: "Un giorno ci scioglieremo, siamo biodegradabili"

"Quando i cittadini avranno gli strumenti per fare un referendum da casa, il movimento potrà anche sciogliersi". A dirlo, chiudendo la campagna del M5s, è il suo fondatore, Beppe Grillo, il quale scherzando spiega che "siamo un movimento biodegradabile". Mentre il candidato premier, Luigi Di Maio, ricorda che "nel 2013 siamo entrati in Parlamento da opposizione. Stasera quell'era finisce, e inizia quella del governo".

"Ho visto i sondaggi, siamo a un passo dalla vittoria - ha spiegato Di Maio ai militanti in piazza a Roma -. Possiamo prendere tutti collegi uninominali del Sud e molti di quelli del Nord". E ha annunciato che il suo primo provvedimento di governo sarà un decreto legge per il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, il taglio dei vitalizi e il dirottamento di "30 miliardi di sprechi" in aiuti alle famiglie.



Davide Casaleggio ha invece parlato di un Movimento "controvento", antitesi alla "Gomorra della politica", e ha invitato gli elettori a scegliere "tra nebbia e sole". Poi è stato il turno di Beppe Grillo, con un comizio essenziale: "Forse il periodo del Vaffa è finito, forse le piazze sono passate di moda, ma un 'vaffino' nel taschino ce lo teniamo", ha spiegato, invitando il Movimento a non "scordare le parole guerriere delle origini" e lanciando la sua sfida elettorale: "con noi i partiti si sono sciolti come la diarrea. Siamo rimasti noi e FI, diamo l'ultima spallata".