Verso il voto per il Quirinale, Berlusconi salta incontro con Pd

Secondo le delegazioni che hanno preso parte ai colloqui per il Quirinale, Matteo Renzi sarebbe, in linea con Alfano, contrario all'elezione di un tecnico. Fonti del Pd però smentiscono: il premier non sarebbe orientato solo su un politico. I fuoriusciti del M5S pronti a un confronto al Nazareno. Alle 19 il premier incontra Forza Italia.

20:57 M5S: 4 nomi per Quirinarie, c'è anche Prodi

Si decide per le Quirinarie domani all'assemblea congiunta del M5s. L'assemblea dovrà trovare una rosa di nomi da proporre sul blog e da far votare agli iscritti. La decisione sarebbe stata presa durante una riunione tra Grillo e Casaleggio a Milano. L'intenzione sarebbe quella di mettere in votazione 4 nomi, tra i quali quello di Romano Prodi.

20:45 Romani: accordo con Renzi, bene quarta votazione

"Un politico non un tecnico che abbia dimestichezza politica e costituzionale. Siamo abbastanza d'accordo sul percorso". Lo ha detto Paolo Romani al termine dell'incontro con Matteo Renzi al Nazareno. "Ora ognuno convoca i gruppi e cominciamo a delineare un percorso che si concluderà velocemente - ha aggiunto - c'è accordo inoltre che il gruppo del Pd e quello del'area moderata possano essere determinanti per l'elezione sabato alla quarta votazione del nuovo presidente".

20:11 Vendola ed ex M5S al Nazareno

Mentre è ancora in corso l'incontro tra il premier Renzi e la delegazione di Forza Italia, al Nazareno sono arrivati Nichi Vendola e immediatamente dopo due ex M5S, Luis Alberto Orellana e Fabrizio Bocchino.

19:26 Domani assemblea congiunta eletti M5S

Si terrà domani mattina alle nove, alla Camera, l'assemblea congiunta di deputati e senatori del M5S. All'ordine del giorno della riunione c'è l'elezione del Capo dello Stato.

18:08 Domani incontro Renzi-Berlusconi

Il premier Matteo Renzi e Silvio Berlusconi potrebbero vedersi domani all'ora di pranzo a Palazzo Chigi per discutere dell'elezione del prossimo Capo dello Stato. Secondo quanto si apprende, la riunione è fissata prima dell'incontro del leader di Forza Italia con i grandi elettori azzurri in programma alle 16.

16:34 Berlusconi manda delegazione Fi da Renzi

Silvio Berlusconi non sarà presente all'incontro di stasera con Matteo Renzi per le consultazioni sul Colle. Alla riunione andrà una delegazione composta da Giovanni Toti, Debora Bergamini, i due capigruppo, Renato Brunetta e Paolo Romani, con i loro vice. Non è escluso che l'ex premier e il leader del Pd si vedano nei prossimi giorni.

15:54 Scelta civica, Per l'Italia, Centro Democratico: "Serve politico di alto profilo"

Nell'incontro al Nazareno con la delegazione del Pd "ci siamo confrontati sui principi di merito per l'individuazione di un profilo alto: noi riteniamo che la figura di un politico sia una garanzia importante in tal senso". Così il ministro Stefania Giannini, al termine dell'incontro. In rappresentanza di Scelta Civica, Centro Democratico e Per l'Italia, c'erano anche Gianluca Susta, Bruno Tabacci, Lorenzo Dellai. A chi lo interpella sui nomi risponde: "Non li abbiamo fatti e non li abbiamo pensati".

15:43 Le prime risposte del Pd a Grillo: vorremmo Prodi

Arrivate le prime risposte di alcuni parlamentari del Pd alla richiesta di Grillo-Casaleggio. I due co-fondatori del M5S hanno pubblicato sul blog le email arrivate per la scelta del prossimo presidente della Repubblica. Su sei parlamentari, in quattro hanno proposto Romano Prodi. Sono: Giuseppe Civati, Sandra Zampa, Corradino Mineo, Franco Monaco. Il senatore Stefano Esposito invece non ha usato giri di parole, affermando: "Vai a zappare la vigna caro Beppe". Mentre Roberto Rampi: "Io credo che non abbia senso una mia indicazione individuale, né un voto che non mi è chiaro a chi sarebbe aperto viste le regole con cui è possibile votare sul sito del Movimento".

15:23 Renzi riconvoca senatori e deputati Pd domani

I senatori e i deputati del Partito democratico sono riconvocati mercoledì mattina per una nuova assemblea con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il premier vedrà alle 8 i deputati e alle 9.30 i senatori.

15:13 Renzi farà il suo nome giovedì mattina

Matteo Renzi farà il nome del suo candidato al Quirinale "giovedì all'assemblea dei grandi elettori Pd". Lo dice il leader delle liste civiche "I moderati", Giacomo Portas, dopo l'incontro con la delegazione Pd al Nazareno. "La figura che verrà scelta dovrà avere a cuore la Costituzione: Renzi ha ribadito più volte questo aspetto".

13:00 Padoan si sfila: "Ho tanto da fare"

"Sono il ministro dell'Economia e ho tanto da fare": così Pier Carlo Padoan sembra sfilarsi dalla corsa al Colle. "Comunque è un grande onore essere considerato per questa carica", aggiunge il ministro.

12:45 Salvini: "Non voteremo scheda bianca"

"Noi non voteremo scheda bianca perché abbiamo una faccia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo al Nazareno per l'incontro con Matteo Renzi. "Prima o poi Renzi si degnerà di spiegarci chi vuole piazzare al Quirinale. Se non gli frega niente della Lega almeno lo spieghi agli italiani".

11:50 Alfano: "No a un tecnico"

"In modo molto chiaro abbiamo chiesto che il prossimo presidente della Repubblica sia un politico che abbia militato nelle istituzioni, abbia rapporti internazionali e sia un politico. Non è il momento per un tecnico al Quirinale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, leader di Ncd, all'uscita dal Nazareno dopo le consultazioni con il Pd. "Siamo in un momento delicato, dunque non possiamo prendere novellini - ha aggiunto -. Preferiamo un politico con una solida esperienza e una figura che abbia zero scheletri nell'armadio".