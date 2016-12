24 gennaio 2015 Quirinale, Grillo: "I giochi sono già fatti" M5S non andrà alle consultazioni del Pd La Serracchiani dopo il no: "Ce ne faremo una ragione". Il leader dei Cinque Stelle dall'evento organizzato a Roma "Notte dell'onestà": "Non ci fidiamo più di nessuno" Tweet google 0 Invia ad un amico

22:12 - "I giochi sono già fatti, noi decidiamo poco". Così il leader del M5S Beppe Grillo parlando della battaglia per il Quirinale da piazza del Popolo a Roma, dove i Cinque Stelle hanno organizzato la manifestazione "Notte dell'onestà". Dal palco è arrivata anche la risposta al Pd sulle consultazioni. "Con tutto il rispetto, ci è andato Silvio Berlusconi, noi al Nazareno non ci andremo", ha detto il membro del dirttorio M5S Alessandro Di Battista.

Grillo: Renzi buffoncello, Napolitano contro la democrazia - "E' la disonestà intellettuale che rovina i rapporti fra le persone. Abbiamo un buffoncello che ci dice 'fate i nomi' quando non dice i nomi neanche al suo partito. Ma andate affanc..o". Lo ha detto Beppe Grillo a Piazza del Popolo a Roma. Il leader del M5S non risparmia neppure l'ex Capo dello Stato: "Se non fosse per un presidente che ha lavorato contro la democrazia oggi ci saremmo noi a governare le macerie di questo paese", dice.



Grillo: "Non ci sporcheremo le mani. Fuori dall'euro - "Non so se dovremmo rimanere puri. Forse dovremmo sporcarci anche noi le mani di merda?". E la piazza risponde fragorosamente "no". "Allora siamo d'accordo". E sull'euro arringa: "Dobbiamo uscire fuori dall'euro immediatamente. Ve lo dice un pagliaccio di natura. Io non ho fatto la Bocconi".



Grillo: "Non ci fidiamo più di nessuno" - "Noi non ci fidiamo più di nessuno", ha detto Grillo da piazza del Popolo in riferimento alle consultazioni di Renzi per il Quirinale. E sul Nazareno ha aggiunto: "Non so cosa sia. Ci inventiamo delle parole...". Grillo ha poi ritwittato: "Si tratta per il Presidente della Repubblica con un criminale ai servizi sociali", rilanciando così le parole pronunciate da Salvatore Borsellino sul palco della "Notte dell'onestà".



Di Battista: "Presidente di tutti si elegge nei primi tre voti" - "Renzi fuori i nomi. Lei ha deciso che il Capo Stato sarà eletto dalla 4/a votazione e così il nome sarà espressione di un partito solo: quello suo e di Berlusconi, quello del Nazareno. Per eleggere il Presidente di tutti lo si elegga nei primi tre scrutini", ha detto Di Battista sul palco.



Fico: "Con Amato Paese si rivolta" - Tanti gli interventi durante la manifestazione. Roberto Fico ha affermato: "Renzi se proponi Amato il Paese si rivolta e noi ci rivoltiamo con lui. E' finito il tempo di giocare e scherzare. Ti abbiamo detto di farci 4 nomi e li facciamo votare alla Rete. Noi voteremo il migliore se il migliore ci sarà, ma è pure possibile che non ci sia".



"Notte dell'onestà" contro Mafia Capitale - L'evento "Notte dell'onestà" è stato organizzato "per riportare l'attenzione sul tema della legalità nella città travolta dallo scandalo di Mafia Capitale". Diverse migliaia di persone presenti. Ad aprire la manifestazione l'attore Enrico Montesano, che ha recitato tra l'altro, un sonetto salace dedicato al mondo di mezzo: "A me sembra tutto un carnevale, che non è uno scherzo e manco vale".



Martedì al via le consultazioni nella sede del Pd - Martedì, intanto, nella sede del Pd inizieranno le consultazioni per il prossimo Capo dello Stato. Alle 19 la delegazione del Pd incontrerà Forza Italia.



Serracchiani: "No dal M5S? Ce ne faremo una ragione" - "Niente consultazioni per il Colle con i Cinque Stelle? Ce ne faremo una ragione". Così Debora Serracchiani, vicesegretario del Pd, commenta la risposta ricevuta dal M5S. "A Grillo, evidentemente, va bene votare insieme solo se votiamo i loro. Come per il giovane Di Maio, eletto vicepresidente della Camera con i voti del Pd", ha aggiunto.