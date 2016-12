Quirinale, Fassina avverte: "Il caso Cofferati peserà molto sul voto"

18:45 - La vicenda Cofferati e quella del decreto fiscale "certamente non aiutano a costruire un clima positivo" per il voto sul Colle. E' quanto sottolinea il deputato della minoranza Pd Stefano Fassina. "Il modo sbrigativo, offensivo per la dignità di Cofferati con cui la sua scelta è stata trattata, pesa notevolmente sul Quirinale", ha detto.

"Prima individuare i criteri, poi il nome" - Per il Quirinale con "l'aiuto attivo della Direzione e dei gruppi parlamentari Pd, bisogna individuare innanzitutto i criteri della scelta, prima del nome. Noi abbiamo indicato tre criteri: autorevolezza, autonomia dall'esecutivo e capacità di unire", ha aggiunto Fassina.



"Far convergere tutte le forze politiche" - "Fino alla fine dobbiamo cercare di far convergere tutte le forze politiche - ha osservato -. Dobbiamo costruire le condizioni per andare oltre" il patto del Nazareno "per il massimo coinvolgimento possibile delle forze di opposizione".