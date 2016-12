30 gennaio 2015 Quirinale, appello di Renzi per Mattarella Alfano cede, Berlusconi: "Scheda bianca" Altre due fumate nere nelle elezioni per il nuovo presidente della Repubblica. Sabato, con il quorum sceso a 505 voti, ci potrebbe essere lo scrutinio decisivo Tweet google 0 Invia ad un amico

22:42 - Lo scrutinio definitivo potrebbe essere quello di sabato mattina. Dopo altre due fumate nere, la quarta votazione, con la maggioranza richiesta che si abbassa a 505 sì, potrebbe portare Sergio Mattarella al Quirinale. Matteo Renzi rivolge un ultimo appello alle forze politiche, perché la scelta avvenga "con la più ampia convergenza possibile". Il messaggio è soprattutto per Alfano, che dopo una giornata di intensi contatti con Berlusconi, in serata annuncia: "Voteremo sì". Resta invece lo strappo con Forza Italia, che lascerà la scheda bianca.

Per tutto il giorno Renzi e i suoi hanno lavorato per togliere a Mattarella quell'aura di 'uomo solo del Pd', per sbianchettare dal suo profilo l'etichetta di Presidente di una sola parte. Un'operazione riuscita però solo a metà. Il gesto riparatore del premier arriva a sera. "Una personalità autorevole e stimata da tutti, un servitore dello Stato", per Renzi non può che essere eletta con i voti dell'intero Parlamento. Ma Forza Italia respinge l'appello e conferma l'orientamento per la scheda bianca.



Resta lo strappo con Forza Italia - La rottura nel partito di Berlusconi è accentuata dall'attacco della minoranza guidata da Fitto. Dopo aver a lungo ragionato sulla possibilità di far uscire dall'aula i grandi elettori azzurri, il leader di Forza Italia torna sull'ipotesi iniziale di lasciare la scheda bianca, ma una retromarcia su Mattarella è esclusa. Ciò, tuttavia, consentirà ai ribelli fittiani e a molti dei siciliani di andare a rinforzare, nel segreto dell'urna, il pacchetto di voti della maggioranza. Qualche dem azzarda perfino: "Vedrete, supereremo i 600 voti".



Ncd diviso, ma Alfano cede a Renzi - Il nuovo inquilino del Colle avrà invece anche i voti di Ncd e di Angelino Alfano, che Renzi ha ruvidamente richiamato ai suoi doveri. "Sei il ministro dell'Interno - gli ha detto - come puoi non votare un uomo moderato come Mattarella quando è la maggioranza di governo a proporlo?". Per tutto il giorno Alfano ha cercato un modo per uscirne in piedi, valutando di far votare ai suoi il nome di Casini, per rendere riconoscibili i voti di Ncd, un partito ormai spaccato a metà tra filogovernativi e fautori di una nuova alleanza di centrodestra con Berlusconi. Ma alla fine anche Alfano non ha alternative, non volendo rinunciare ad essere forza di governo, e sceglie di andare verso il sì a Mattarella, segretamente in accordo con Berlusconi.



Grillini avanti su Imposimato - Intanto i Cinque Stelle mostrano ancora compattezza attorno al nome di Imposimato, ma non chiudono ad altri possibili scenari. "Un colpo di scena è sempre possibile. Se così sarà, noi saremo pronti a mettere sul piatto un altro nome per trovare maggiore condivisione", annuncia alla fine del terzo scrutino uno dei plenipotenziari del 'direttorio' M5s, Luigi Di Maio.