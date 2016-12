1 febbraio 2015 Mattarella, il primo giorno da Presidente Passaggio di consegne con Napolitano Il neo Capo dello Stato "abbandona" la Panda e, dopo la messa, si concede una passeggiata a piedi per Roma: applausi da parte dei cittadini che lo incontrano. Poi la chiamata a Ciampi: "Tu puoi capire le mie preoccupazioni" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:24 - Il nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mantiene le abitudini anche dopo la sua elezione al Colle. Nella sua prima domenica da Capo dello Stato, ha raggiunto la chiesa dei Santi Apostoli, in centro a Roma, per partecipare alla messa. Poi, il 73enne palermitano, abbandonata la Panda, ha deciso di fare una passeggiata e di raggiungere camminando la foresteria della Consulta, accolto dagli applausi di chi lo incontrava.

In mattinata anche una telefonata al suo predecessore Carlo Azeglio Ciampi: "Grato per quello che hai fatto, tu puoi capire quali siano le mie preoccupazioni", gli ha detto. Nel pomeriggio Mattarella si è poi recato a casa di Giorgio Napolitano, in vicolo dei Serpenti a Roma, per un colloquio privato durato oltre un'ora. Mattarella ha percorso a piedi il breve tragitto che lo separa dalla foresteria della Corte Costituzionale all'appartamento nel rione Monti del presidente emerito. "Napolitano - ha spiegato il neopresidente - mi ha fatto gli auguri per il mio settennato, io l'ho ringraziato per quanto fatto in questi sette anni".

Mattarella, domenica mattina subito a messa

La domenica del Presidente Mattarella