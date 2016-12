31 gennaio 2015 Mattarella è il nuovo Capo dello Stato Trionfo di Renzi, Alfano spacca Ncd Il giudice costituzionale sale al Colle con 665 voti, ovazione al raggiungimento del quorum. Poi la visita alle Fosse Ardeatine. Martedì il giuramento Tweet google 0 Invia ad un amico

20:07 - Sergio Mattarella è il 12esimo presidente della Repubblica italiana. Il 73enne giudice costituzionale, candidato del Pd, è stato eletto alla quarta votazione con 665 voti, superando abbondantemente il quorum di 505. Una vittoria per Matteo Renzi, che ha ricompattato il Pd e convinto anche gran parte dell'Ncd di Alfano a votare per l'ex ministro. Non senza conseguenze: Sacconi annuncia le dimissioni da capogruppo al Senato del Nuovo centrodestra.

Renzi può festeggiare - E' una vittoria per il premier, che ha salutato l'elezione con un tweet : il suo candidato, storico esponente della sinistra Dc, non solo ha ricompattato un Partito democratico giunto all'appuntamento con il Quirinale sull'orlo di una crisi di nervi, ma è riuscito anche a dividere il centrodestra. Dopo qualche tentennamento, infatti, alla fine anche l'Ncd di Alfano ha seguito l'universo centrista e ha votato per Mattarella.



Ncd si spacca: Sacconi saluta - Ma il ministro degli Interni dovrà ora provare a ricucire con parte del suo partito, che ha vissuto male i capovolgimenti di fronte delle ultime ore. A partire dal capogruppo al Senato, Maurizio Sacconi, che ha rassegnato le dimissioni.



Tensione in Forza Italia - Atmosfera tutt'altro che buona anche in casa Forza Italia. L'ordine di scuderia - votare cheda bianca anche alla decisiva quarta votazione - non è stato rispettato da tutti i grandi elettori azzurri. Sotto accusa i dissidenti fittiani, che smentiscono tuttavia di avere votato per il nuovo Capo dello Stato.



Numeri alla mano i conti non tornano. Sui 148 grandi elettori azzurri (143 di Forza Italia più cinque del gruppo di Gal) solo 105 sembra si siano attenuti alla disciplina di partito.

Ovazione superato il quorum - Superato il numero magico di 505 voti, che sanciva l'avvenuta elezione, un lunghissimo applauso è scattato a Montecitorio in onore del nuovo Capo dello Stato mentre l'arcobaleno è apparso al Quirinale. A proclamare eletto Mattarella, avvistato per le vie di Roma a bordo di un'utilitaria, è stata Laura Boldrini, presidente della Camera.

Le prime (poche) parole del Presidente - Dopo la proclamazione, Laura Boldrini ha subito telefonato al nuovo presidente della Repubblica. "Penso agli italiani", queste le prime parole di Mattarella, che ha poi visitato le Fosse Ardeatine e ha detto: "Il mondo sia unito contro il terrore".

Congratulazioni dal mondo intero - Da Papa Francesco a Barack Obama, da Francois Hollande a Jean Claude Juncker, sono tantissimi gli attestati di stima e le congratulazioni giunta al nuovo Capo dello Stato. Anche il predecessore di Mattarella, Giorgio Napolitano, ha espresso il suo apprezzamento. Mentre la notizia dell'elezione è stata breaking news sui principali siti di informazione mondiali.

Martedì alle 10 il giuramento - Il neo presidente della Repubblica Mattarella presterà giuramento martedì mattina, alle 10, a Montecitorio. Subito dopo, come vuole la prassi, rivolgerà un discorso alla nazione.