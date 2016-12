16:07 - Cartelli in Aula della Lega a votazione iniziata per il nuovo presidente della Repubblica: si tratta delle prime pagine del "Manifesto" in cui si leggeva "non moriremo democristiani". La presidente Laura Boldrini ha immediatamente chiesto ai commessi di rimuoverli. Si tratta della prima pagina del quotidiano comunista del 28 giugno 1983, all'indomani delle elezioni che segnarono un successo straordinario per la Democrazia cristiana.