28 gennaio 2015 Il Quirinale, la casa del presidente con 1.200 stanze e mille dipendenti nel cuore di Roma Arazzi, carrozze, orologi astronomici e botole ipertecnologiche per l'accesso al sito archeologico. Breve viaggio alla scoperta del palazzo che ospita il Capo dello Stato

23:36 - Con i suoi 110mila metri quadrati è uno degli edifici più grandi del mondo. E' il palazzo del Quirinale. Imponente, magico, nel cuore di Roma. Ospita l'appartamento del presidente della Repubblica italiana, conta 1.200 stanze e quasi mille impiegati che non solo seguono l'attività del Capo dello Stato ma gestiscono anche l'inestimabile patrimonio composto da arazzi di grande pregio, ben 261 pezzi, mobili e dipinti, sculture e carrozze storiche.

E ancora: orologi astronomici, libri di grandissimo valore, giardini, serre, lampadari e il secondo tappeto più grande del mondo.



Ma tra le mura del Quirinale di prezioso c'è soprattutto la Storia, quella con la esse maiuscola. Il tesoro è infatti racchiuso in un gigantesco palazzo della fine del '500, che ha ospitato una trentina di papi, l'ultimo fu Pio IX, rimanendo per secoli la sede dei pontefici che lì svolgevano le loro attività più "politiche". Poi, dal 1870, è toccato ai re della casa Savoia. E, infine, ai presidenti della Repubblica italiana. Il primo a risiedervi non fu però Enrico De Nicola. E neppure Luigi Einaudi bensì Giovanni Gronchi.



Tra le perle di grande pregio c'è la cappella Paolina, che ha le stesse caratteristiche architettoniche e proporzionali della Cappella Sistina e ha anche ospitato alcuni conclavi. C'è poi la famosissima scala elicoidale del Mascarino, che conduceva agli appartamenti dei pontefici, ai quali si poteva accedere direttamente a cavallo. E ancora degna di nota è "la loggia d'onore". Qui si svolgono le conferenze stampa in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.



L'ambiente più grande del palazzo è però "il salone delle feste": qui giura il nuovo governo e si tengono i pranzi ufficiali. Sala da ballo durante la permanenza dei Savoia, oggi il pavimento è protetto da quello che è considerato il secondo tappeto più grande del mondo, che si estende per circa 300 metri quadri.



Immagini tratte da www.quirinale.it