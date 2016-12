4 di 21

Il "novennato" di Giorgio Napolitano

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, firma il decreto di scioglimento delle Camere, nel suo studio alla Vetrata, in una foto del 6 febbraio 2008, accanto il presidente del Consiglio Romano Prodi. Il capo dello Stato esprime rammarico per la nuova chiamata alle urne ma, precisa "lo scioglimento è stata una scelta obbligata, non c'erano le condizioni per proseguire. Ora le forze politiche diano prova di responsabilità, il dialogo resta un'esigenza ineludibile".